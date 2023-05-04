Кличко: мэр Брюсселя передал Киеву еще две кареты скорой помощи

"Сегодня в столичной мэрии встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом и делегацией бельгийской столицы, которая прибыла по моему приглашению в Киев. Филипп Клоз передал от столицы Бельгии 2 современных карета скорой помощи. Они будут спасать от здоровья и жизни мирных жителей Киева, которые страдают постоянных массированных атак со стороны российских варваров", - сообщил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что ровно год назад Филипп Клоз посещал украинскую столицу, чтобы поддержать ее жителей. Тогда он передал две машины скорой помощи, медикаменты и оборудование.

Также Кличко сообщил, что Брюссель помогает Киеву с реализацией проектов восстановления.

"В ноябре прошлого года в Брюсселе состоялся Инвестиционный форум Киева. По итогам форума ряд европейских городов подписали совместную "Декларацию о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивого развития Киева". Сегодня состоится наша онлайн-встреча с подписантами этого документа и презентация проектов, в реализации которых Киев нуждается в помощи партнеров. Мы благодарны, что Брюссель не прекращает оказывать нам политическую поддержку, а также экономическую и гуманитарную помощь", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева во время визита в США встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость усиления военной поддержки Украины.

Также Виталий Кличко в рамках Всемирного саммита мэров встретился с главами городов США и других стран. Обсуждалось их участие в возобновлении украинских общин.