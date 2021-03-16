Кличко о матче Лиги Европы в Киеве: это может стать вторым Буковелем из-за COVID

Мэр Киева Виталий Кличко выступил против проведения матча Лиги Европы в четверг между "Шахтером" и "Ромой" со зрителями. По его словам, это рискует стать вторым Буковелем.

Об этом Кличко заявил во время брифинга .

"Например, в четверг в столице запланирован большой футбольный матч. На который со всех регионов приедет много болельщиков. Приблизительно, до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может стать вторым Буковелем", - заявил Кличко.

В частности, он попросил правительство усилить контроль по соблюдению противоэпидемических мер во время проведения спортивных событий.

Напомним, в четверг, 18 марта, в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой". Начала поединка запланировано на 19:55. Первый матч в Риме завершился разгромным поражением "горняков" 0:3.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев попросил правительство расширить перечень карантинных мер в "оранжевой" зоне из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице.

Сейчас в Киеве наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в столице выявили 999 новых случаев заражения. Вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев, Винницкая и Львовская области рискуют попасть в "красную" зону карантина. Это будет означать введение в этих регионах локдаунов. Сейчас Киев находится в "оранжевой" зоне, что является зоной риска.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения с 18 февраля разрешило проводить спортивные матчи со зрителями.

Отметим, в Украине с конца февраля наблюдается существенный рост заболеваемости COVID-19. Среди одной из причин этого власти и эксперты называют несоблюдение карантинных ограничений гражданами во время отдыха в Буковеле.