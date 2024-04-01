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Кличко: Киев снова может стать мишенью для российских войск

Понедельник 01 апреля 2024 13:17
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Кличко: Киев снова может стать мишенью для российских войск Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Если поддержка Запада прекратится, Киев снова может стать мишенью российских сухопутных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра Киева Виталия Кличко для Bild.

"Киев был и остается целью для Путина, потому что столица - сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены, чем два года тому назад. Если путин примет это решение, это будет кровавое решение", - заявил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что для защиты своих территорий Украине нужно больше оружия. И назвал разговоры о переговорах и о "замораживании" войны неприемлемыми для украинцев.

"Это неправильное отношение. Нам нужно больше поддержки. Никаких территорий мы России не отдадим. Это не может быть компромиссом. Нам срочно нужно больше противовоздушной обороны, больше зенитных ракет", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, ранее в колонке на "Украинской правде" Виталий Кличко заявил, что пока Владимир Путин жив, он не оставит намерения захватить Украину.

Массированные обстрелы

В последнее время Россия усилила массированные обстрелы по территории Украины. Чаще всего враг поражает объекты топливно-энергетического сектора или другую критическую инфраструктуру.

По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова, вероятно, враг продолжит наносить удары по энергетике нашей страны.

Тем временем в Воздушных силах объяснили "затишье" между массированными обстрелами врага.

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Виталий Кличко Киев
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