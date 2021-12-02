ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кличко: Київрада звернеться до ВР щодо ухвалення нового закону про діяльність ОСН

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 грудня 2021 14:12
Кличко: Київрада звернеться до ВР щодо ухвалення нового закону про діяльність ОСН Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міський голова Києва Віталій Кличко ініціював звернення Київради до Верховної ради з проханням підтримати законопроєкт про діяльність органів самоорганізації населення (ОСН). ОСН - дуже важливий інструмент місцевої демократії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка на сесії Київради.

"Сьогодні я реєструю проект рішення Київради до депутатів парламенту підтримати запропонований представниками громади законопроєкт про діяльність ОСН. Сьогодні, в умовах тиску на місцеве самоврядування, права та повноваження органів самоорганізації населення вкрай важливі. Бо це інструмент місцевої демократії", - заявив Кличко.

Він відзначив, що нинішнє законодавство стосовно ОСН застаріле і має бути оновлене. Кличко також подякував громадській організації "Офіс розвитку міста", яка розробила, за його словами, прогресивний законопроєкт щодо діяльності ОСН.

Проголосувати звернення до Верховної ради щодо законопроекту про ОСН планується на наступному засіданні Київради.

Як повідомлялось, Органи самоорганізації населення (ОСН) - це представницькі органи, які створюють мешканці міста для вирішення питань місцевого значення.

Можуть створюватись будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах. Брати участь в ОСН мають право всі мешканці громади, яку вони представлять.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати