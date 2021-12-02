Кличко: Київрада звернеться до ВР щодо ухвалення нового закону про діяльність ОСН

Міський голова Києва Віталій Кличко ініціював звернення Київради до Верховної ради з проханням підтримати законопроєкт про діяльність органів самоорганізації населення (ОСН). ОСН - дуже важливий інструмент місцевої демократії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка на сесії Київради.

"Сьогодні я реєструю проект рішення Київради до депутатів парламенту підтримати запропонований представниками громади законопроєкт про діяльність ОСН. Сьогодні, в умовах тиску на місцеве самоврядування, права та повноваження органів самоорганізації населення вкрай важливі. Бо це інструмент місцевої демократії", - заявив Кличко.

Він відзначив, що нинішнє законодавство стосовно ОСН застаріле і має бути оновлене. Кличко також подякував громадській організації "Офіс розвитку міста", яка розробила, за його словами, прогресивний законопроєкт щодо діяльності ОСН.

Проголосувати звернення до Верховної ради щодо законопроекту про ОСН планується на наступному засіданні Київради.