Кличко: Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю інвестицій

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Також Київ отримав відзнаку за зниження бюрократії

Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій а також отримав відзнаку за зниження бюрократії. Нагороду Києва у Каннах отримав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кличка.

Як зазначається, таку оцінку свого розвитку українська столиця отримала в конкурсі "fDi Location Awards", що проводить спеціалізований журнал Foreign Direct Investment (видає його Financial Times). Конкурс щороку визначає найуспішніші міста світу з точки зору інвестиційної привабливості і проводить церемонію нагородження найкращих під час міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах.

Також Кличко представив на MIPIM стенд Києва та інвестиційні проекти, до яких українська столиця пропонує долучитися іноземному бізнесу.

"Сьогодні ми представляємо тут Україну і її столицю. Як мер Києва хочу відзначити, що наше місто сьогодні динамічно розвивається, показуючи приклад перетворень всій країні, - відзначив Кличко. - Київ - дуже привабливий і перспективний для світових інвесторів. І свідченням цьому є те, що протягом кількох останніх років 60 відсотків усіх інвестицій в Україну приходять саме в Київ, що провідні рейтингові агентства підвищили позиції Києва. І залучення інвестицій сьогодні - один з наших пріоритетів. Щоб столиця розвивалася, ставала гарнішою і комфортнішою", - підкреслив мер столиці.

Цьогорічна виставка нерухомості зібрала 26 тисяч учасників зі 100 країн світу. Захід відвідають майже 6 тисяч міжнародних інвесторів та майже 4 тисячі топ-керівників найвпливовіших компаній з усіх секторів міжнародної нерухомості.

Цьогорічною темою виставки став розвиток галузі нерухомості у найближчі 30 років під впливом нових тенденцій щодо її довговічності.

MIPIM - це унікальна міжнародна платформа для ознайомлення з новими проектами з розвитку територій, урбаністичних зон та туризму, зустрічей з потенційними партнерами для залучення інвестицій.