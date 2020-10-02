Кличко: Київ підготувався до опалювального сезону завчасно

Київ підготувався до опалювального сезону завчасно і готовий до запуску тепла.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

"Місто заздалегідь підготувалось до початку опалювального сезону. І, якщо буде потреба, ми вже можемо подавати тепло. На сьогодні до включення опалення готові 93 відсотки будинків, що обслуговують комунальні підприємства", - сказав Кличко.

Втім, за словами мера, проблеми можуть виникнути у ЖБК, ОСББ, відомчих будинків, які не обслуговує "Київтеплоенерго". Ці будинки готові до прийому тепла тільки на 40% відсотків.

"Я в черговий раз закликаю управляючі компанії таких будинків - негайно здійснити всі необхідні регламентні роботи. Якщо потрібна допомога - місто може її надати. Також необхідно перевірити, чи немає заборгованості за попередні роки. І якщо є - погасити її!" - наголосив мер.

Щодо ремонту теплотрас, він зазначив, що столиця продовжує масштабне оновлення тепломереж. Цим не займалися в Києві комплексно десятками років.

"За два останніх роки ми вже замінили 230 км теплотрас на найбільш аварійних ділянках. Також усунули 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань. Роботи багато, бо господарство велике і довго було занедбаним. Оновлення мереж - це і колосальні кошти. Але ми взялися. І продовжимо цю роботу", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, у липні Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону в Україні.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що у раз необхідності Київ буде готовий розпочати опалюваний сезон раніше.