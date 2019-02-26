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Кличко в Ізраїлі обговорив втілення найкращих технології Smart City

Новини » Політика    26.02.2019 - 14:10
Кличко в Ізраїлі обговорив втілення найкращих технології Smart City
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко бере участь у 33-ій Міжнародній конференції мерів

Мер Києва Віталій Кличко бере участь у 33-ій Міжнародній конференції мерів, що відбувається в Ізраїлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера. 

Мери різних міст світу зібралися, щоб обговорити і поділитися найкращими практиками втілення "розумних" технологій у муніципальному управлінні, створенні безпечного середовища в містах.

"Із того, що я побачив на презентаціях, під час дискусій, хочу відзначити, що Київ сьогодні втілює найпередовіші технології Smart City. Багато "розумних" проектів уже втілені і працюють в нашому місті. Це і відкритий бюджет, і контроль за роботою комунальної техніки, безконтактна оплата проїзду в метро,  і єдиний електронний квиток ми сьогодні тестуємо, і багато іншого. До речі, проект "Безпечна столиця" ми почали втілювати 4 роки тому спираючись саме на досвід Ізраїлю, після того, як я ознайомився з цією системою в Тель-Авіві. На цій конференції мерів я теж зацікавився деякими проектами, які будуть корисними для розвитку української столиці", - відзначив Кличко.

Мер Києва відвідав у Тель-Авіві й Інноваційний центр, де зібрані технологічні розробки ізраїльських стартапів.

Також Віталій Кличко, який очолює Асоціацію міст України, візьме участь в ізраїльсько-українському муніципальному саміті "Muni-2019", на який запрошені мери і делегації міст-членів Асоціації: Харкова, Чернігова, Дніпра, Житомира, Рівного, Вінниці, Маріуполя, Обухова та Вишневого.

Зокрема, мер Києва виступить у Тель-Авіві на відкритті заходу  та візьме участь у дискусійній панелі "Як ефективно агрегувати та використати інформацію, що існує на громадській арені,  аби максимально підвищити міську безпеку".

Під час саміту відбудеться підписання меморандуму про співробітництво між Асоціацією міст України та Федерацією місцевих органів влади Ізраїлю та меморандуму про співпрацю між Асоціацією міст України та Торгово-промисловою палатою Ізраїль-Україна.

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