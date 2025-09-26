RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Кличко об идее Витренко о выдвижении ему недоверия: пытаются захватить власть в столице

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Центральная власть пытается любым способом ограничить в столице самоуправление и дискредитировать избранных киевлянами управленцев. Усиливается давление на депутатов Киевсовета и работников КГГА.

Как сообщает РБК-Украина, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире ТРК "Киев".

"За все годы моей работы в городской власти таких массовых обысков не было. Я могу сказать только так: это - политические преследования. С депутатами проводят неформальные беседы. Давят. Возбуждают против них какие-то надуманные уголовные дела. Уничтожают систему управления в городе и парализуют работу Киевсовета. А у нас накопилось много вопросов, которые надо решать. Это и помощь ВСУ. И корректировка бюджета, потому что у Киева забрали средства. И подготовка к принятию бюджета на следующий год", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также прокомментировал инициативу председателя фракции "Слуга народа" в Киевсовете о выражении недоверия городскому голове.

"Фракция ""Слуга народа" недовольна, что мэр не представитель их политсилы. И председателю этой фракции надо изучать законы. Потому что нужно 60 подписей депутатов Киевсовета, чтобы хотя бы начать этот процесс. Даже в такое сложное время эта политическая сила плетет политические интриги. Залог нашей Победы - сплоченность. Они же постоянно пытаются посеять внутреннюю вражду. Еще раз говорю: надо изучать "Закон о столице" прежде, чем подавать какие-то "инициативы" по политическому заказу", - отметил Виталий Кличко.

 

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, новый глава военной администрации Киева пытается уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть. А заложниками политических интриг становятся киевляне.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко