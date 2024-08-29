Кличко: община Киева приобрела 1310 дронов для защитников и распределит их между 5 бригадами

"Сегодня Киевсовет должен распределить, чтобы передать бойцам на передовую БпЛА, закупленные городом. Это 1310 дронов MAVIC 3T. Крайне необходимые на фронте квадрокоптеры будут переданы пяти бригадам", - сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что дроны получат 3 штурмовая и 5 штурмовая бригады, 112 и 241 бригады территориальной обороны Киева, а также 4 бригада Нацгвардии Украины "Рубеж".

"Также передадим трем воинским частям 5 автомобилей, которые были на балансе Муниципальной охраны Киева. Столица должна и на следующий год продлить программу "Защитник Киева", чтобы в дальнейшем помогать силам безопасности и обороны", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала года Киев направил на помощь военным уже 7,5 млрд. грн.