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Кличко: це вже кривава війна, я буду боротися

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 15:02
Кличко: це вже кривава війна, я буду боротися Фото: Володимир та Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко буде захищати Україну зі зброєю у руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

"Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я мушу це зробити. Я буду боротися», - сказав Кличко в ефірі ток-шоу "Good Morning Britain".

Володимир Кличко, який раніше вступив до територіальної оборони Києва, наголосив, що захищатиме демократію і суверенітет країни.

"Зараз Путін використовує військову риторику. Він чітко дає зрозуміти, що хоче знищити державу Україна і суверенітет її громадян. За цими словами слідують обстріли і танки. Ми переживаємо руйнування і смерті. Ми будемо захищати всіма способами і боротися за свободу та демократію", - наголосив Володимир Кличко.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці. За його словами, зараз дуже важливо зберігати спокій.

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Віталий Кличко
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