Кличко: це вже кривава війна, я буду боротися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

"Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я мушу це зробити. Я буду боротися», - сказав Кличко в ефірі ток-шоу "Good Morning Britain".

Володимир Кличко, який раніше вступив до територіальної оборони Києва, наголосив, що захищатиме демократію і суверенітет країни.

"Зараз Путін використовує військову риторику. Він чітко дає зрозуміти, що хоче знищити державу Україна і суверенітет її громадян. За цими словами слідують обстріли і танки. Ми переживаємо руйнування і смерті. Ми будемо захищати всіма способами і боротися за свободу та демократію", - наголосив Володимир Кличко.