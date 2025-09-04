Кличко помог сборной Украины принять участие в Чемпионате мира по боксу в Англии, - президент World Boxing

Участие сборной Украины по боксу в Чемпионате мира, который стартует сегодня в Ливерпуле, стало возможным благодаря усилиям Владимира Кличко.
Об этом сообщил президент World Boxing Борис ван дер Ворст, пишет РБК-Украина со ссылкой на его эксклюзивный комментарий sport.ua.
"С радостью сообщаю, что украинские боксеры могут принять участие в первом чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, который начинается в четверг. И действительно, этот процесс длился чуть ли не до последнего дня и был сложным. Но консенсуса удалось достичь с помощью коммуникации моего советника и легенды бокса Владимира Кличко. Это еще и стало возможным благодаря неоднократным запросам региональных руководителей бокса в Украине. Вот все это и способствовало тому, чтобы World Boxing решил вопрос допуска украинских спортсменов. Понятно, что никто не хотел, чтобы украинские спортсмены пропустили это историческое событие", - отметил президент World Boxing.
Он отметил, что участие Украины в Чемпионате мира является чрезвычайно важным для мирового бокса, ведь украинские боксеры являются очень профессиональными и поднимают своим участием уровень соревнований.
"Участие Украины в чемпионате мира чрезвычайно важно. Украинский бокс всемирно известен своими чемпионами. Учитывая продолжающееся вторжение России в Украину, компания World Boxing была мотивирована найти возможность для украинских боксеров быть включенными в состав Ливерпуля 2025. Присутствие украинских боксеров будет способствовать общему высокому уровню соревнований", - подчеркнул ван дер Ворст.
Как отмечает сайт sport.ua, еще неделю назад участие сборной Украины по боксу в Чемпионате мира было под вопросом, ведь до конца не было понятно, сможет ли наша команда получить разрешение на участие в представительных соревнованиях.
Из-за того, что Федерация бокса Украины никак не могла оформить членство в организации World Boxing, украинские боксеры пропустили Кубок мира в Казахстане и Чемпионат Азии в Тайланде. Но накануне Украину приняли в общество недавно созданной организации World Boxing.
Она была создана рядом национальных федераций любительского бокса, чтобы спасти боксерские турниры на Олимпийских играх, ведь пророссийская Международная организация бокса (IBA) была навсегда лишена права их проводить.
Напомним, Чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин (элита) пройдет в Ливерпуле (Великобритания) с 4 по 14 сентября. В соревнованиях примет участие 554 спортсменов (329 мужчин и 225 женщин) из 68 стран.