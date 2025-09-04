Кличко помог сборной Украины принять участие в Чемпионате мира по боксу в Англии, - президент World Boxing

"С радостью сообщаю, что украинские боксеры могут принять участие в первом чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, который начинается в четверг. И действительно, этот процесс длился чуть ли не до последнего дня и был сложным. Но консенсуса удалось достичь с помощью коммуникации моего советника и легенды бокса Владимира Кличко. Это еще и стало возможным благодаря неоднократным запросам региональных руководителей бокса в Украине. Вот все это и способствовало тому, чтобы World Boxing решил вопрос допуска украинских спортсменов. Понятно, что никто не хотел, чтобы украинские спортсмены пропустили это историческое событие", - отметил президент World Boxing.

Он отметил, что участие Украины в Чемпионате мира является чрезвычайно важным для мирового бокса, ведь украинские боксеры являются очень профессиональными и поднимают своим участием уровень соревнований.

"Участие Украины в чемпионате мира чрезвычайно важно. Украинский бокс всемирно известен своими чемпионами. Учитывая продолжающееся вторжение России в Украину, компания World Boxing была мотивирована найти возможность для украинских боксеров быть включенными в состав Ливерпуля 2025. Присутствие украинских боксеров будет способствовать общему высокому уровню соревнований", - подчеркнул ван дер Ворст.