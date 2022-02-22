Кличко: ми не боїмося, ми єднаємося перед загрозою

"Росія фактично оголосила Україні війну. У Донецьку і Луганську купа російських військ, які сунули туди всю ніч. Оперативно після виступу Путіна і визнання ним абревіатурних утворень зайшла орда, яка називає себе "миротворцями". Агресори - миротворці? Безглуздя. І зневага до міжнародного права і суверенітету незалежних країн. Цинічно і неадекватно правитель Росії поставив під сумнів існування Української держави й українського народу. Зауважу: Русь була Київською, а Київ - величним містом, ще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з’явиться Москва", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що Україна обрала свій шлях і своє майбутнє, яке пов’язано не з Російською імперії, а з цивілізованою демократичною спільнотою країн.

"За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Ми не боїмося і будемо боротися далі. Ми віримо в наші Збройні Сили. Ми створюємо територіальну оборону. Ми єднаємося перед загрозою. Єднаємося незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом. На нашій стороні справедливість і правда. Ми у себе вдома, і нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна. Це випробування, через які ми повинні пройти. Рішуче, усі разом, з холодним розумом і витримкою. Щоб зберегти державу. Щоб Україна стала сильною та успішною", - додав лідер "Удару".

На його думку, партнери України повинні запровадити весь пакет санкцій проти агресора, який узгодили країни ЄС і НАТО.

"Ми дякуємо лідерам тих держав, які вже заявили про готовність застосувати санкції. Часу на розмови немає. Цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити. Бо апетити агресора зростатимуть. І не тільки щодо України", - підкреслив Кличко.

Він також нагадав, що перемагають не тільки силою, але й духом. І українці це доводили не раз.