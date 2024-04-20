RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко: на благотворительном забеге собрали более 3 млн гривен на дроны и протезирование бойцов

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Киевляне, принявшие участие в благотворительном забеге на Трухановом острове и аукционе по сбору средств на дроны, собрали более 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня состоялся благотворительный забег на Трухановом острове. Поддержал активных киевлян. Также состоялся аукцион по сбору средств на закупку дронов для ГУР. Всего сегодня собрали более 3 миллионов гривен. Спасибо всем, кто помогает нашим защитникам", - заявил Кличко.

Он также рассказал, что боксерские перчатки с автографами трех известных украинских боксеров были проданы на аукционе за 60 тысяч гривен.

"Боксерские перчатки с моим автографом, которые подпишут еще Владимир Кличко и Александр Усик, продали на аукционе за 60 тысяч гривен", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что 20 апреля на Трухановом острове в Киеве был организован благотворительный забег Spartan KYIV 2024 в поддержку Главного управления разведки Минобороны.

Целью мероприятия был сбор средств на FPV-дроны для подразделений ГУР и протезирование и реабилитацию военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоВСУ