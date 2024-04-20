Кличко: на благотворительном забеге собрали более 3 млн гривен на дроны и протезирование бойцов

"Сегодня состоялся благотворительный забег на Трухановом острове. Поддержал активных киевлян. Также состоялся аукцион по сбору средств на закупку дронов для ГУР. Всего сегодня собрали более 3 миллионов гривен. Спасибо всем, кто помогает нашим защитникам", - заявил Кличко.

Он также рассказал, что боксерские перчатки с автографами трех известных украинских боксеров были проданы на аукционе за 60 тысяч гривен.

"Боксерские перчатки с моим автографом, которые подпишут еще Владимир Кличко и Александр Усик, продали на аукционе за 60 тысяч гривен", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что 20 апреля на Трухановом острове в Киеве был организован благотворительный забег Spartan KYIV 2024 в поддержку Главного управления разведки Минобороны.

Целью мероприятия был сбор средств на FPV-дроны для подразделений ГУР и протезирование и реабилитацию военных.