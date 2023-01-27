Кличко: Атрошенко хотят лишить полномочий, которые предоставила ему община

"Впервые в истории Украины, за 30 лет, городского голову хотят лишить полномочий, которые предоставила ему община. Это прецедент - и мы ни в коем случае такого не должны допустить. Потому что самоуправление - базис, основа любого демократического государства", - заявил Кличко.

По словам мэра Киева, нельзя лишать городского голову Чернигова Владислава Атрошенко от должности за то, что тот хотел эвакуировать свою семью из окруженного города, оставшись защищать Чернигов.

"Чернигов был уже почти в полной осаде. Атрошенко там остался и даже получил награду от Президента "За мужество". И сейчас находят причину, чтобы его лишить полномочий мэра - "не на том авто выехала семья". Это очень сомнительный вопрос", - отметил Кличко.