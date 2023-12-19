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Кличко передали 100 дронов защитникам Авдеевки

Вторник 19 декабря 2023 13:37
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Кличко передали 100 дронов защитникам Авдеевки Фото: братья Кличко передали 100 дронов защитникам Авдеевки (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Виталий и Владимир Кличко передали 100 дронов 47 бригаде, обороняющей Авдеевку. Еще несколько партий беспилотников в пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Получили 100 FPV-дронов, которые заказали вместе с братом. Приобрел их Володя. Сегодня птицы прибыли в Киев и уже отправляются в 47-ю бригаду под Авдеевку. Ребята их там очень ждут", - заявил Кличко.

Он также отметил, что вскоре должны прибыть следующие партии беспилотников, которые приобрели братья Кличко для ВСУ.

"Мы ждем еще несколько заказанных следующих партий БПЛА", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что из 7 миллиардов гривен, предусмотренных в столичном бюджете 2023 года в поддержку ВСУ, более миллиарда выделено именно на дроны.

"Что касается помощи столичной общины - в 2023-м Киев выделил из бюджета города на запросы ВСУ для приобретения дронов более 1 миллиарда гривен", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как ранее сообщил Виталий Кличко, в 2023 году Киев направил в помощь защитникам 10% бюджета города.

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Авдеевка Виталий Кличко
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