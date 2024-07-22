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У Кличко заставили застройщика восстановить усадьбу Зеленских

Фото: у Кличко заставили застройщика восстановить усадьбу Зеленских (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Город заставил застройщика восстановить поврежденную усадьбу Зеленских, его представитель сделал соответствующее заявление на камеру.

Об этом заявил сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил. Представитель застройщика сделал соответствующее заявление на камеру. Только после горячей дискуссии во время заседания консультативного совета департамента культурного наследия представитель владельца усадьбы Зеленских заверил общину и власть города, что за свой счет восстановит строение", - отметил Белоцерковец.

Чтобы эти слова не остались словами, фракция "УДАР" инициировала подписание соответствующего меморандума между собственником, департаментом культурного наследия и представителями общества, написал он. Именно под контролем общества владелец должен вернуть усадьбу в состояние, в котором она находилась до этого.

"Наконец-то включились и правоохранители: работники полиции проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая решила, что снести здание, которому должны предоставить статус памятника культурного наследия, это ок. Не ок. будут отвечать", - подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.

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