Кличко о разделении должностей мэра Киева и главы КГГА: "как два водителя в одной машине"

"Можете собі уявити, коли два водії в одній машині, що рухається, починають смикати за кермо. Один в один, інший в інший бік. Є дуже велика небезпека, що ця машина далеко не проїде. Або до першого перехрестя. І закінчитись може трагічно. Це може порушити систему управління у місті", - сказав Кличко.

Він пояснює спроби розділити посади бажанням влади Зеленського взяти Київ під свій контроль, оскільки зробити це під час виборів не вдалося.

"Ще Наполеон сказав: хто володіє Парижем - володіє Францією. У цьому випадку є величезне бажання керувати столицею. Але були місцеві вибори, представник "Слуги народу" брав участь у цих виборах та посів 5-е місце. Тому шанс був, але кияни не довірили, не надали таке право", - зазначив мер Києва.

Кличко нагадав, що розділення посад - це порушення Конституції. І висловив упевненість, що президент як гарант Конституції не піде на порушення Основного закону.

"Якщо зніматиметься з посади вольовим рішенням, то це порушення Конституції. Я сподіваюся, що там грамотні юристи підказали, що цього не можна робити. І зараз збираються проводити закон про столицю. Який також порушуватиме Конституцію. Але це вже не президент буде, а хочуть зробити це через парламент. Під виглядом децентралізації, реформ тощо", - сказав Кличко.

Лідер партії "УДАР" заявив, що всіма доступними методами захищатиме законність і права місцевого самоврядування.

"Якщо ми задекларували європейський напрямок розвитку, якщо ми хочемо бути європейською країною, європейським містом - то мають бути європейські стандарти. А руйнація місцевого самоврядування, яке є базисом демократії, - я вважаю, що це дуже грубе порушення. У цьому випадку я боротимуся. Є гарне прислів'я: Never give up. Ніколи не здавайся. Тому якщо хтось думає, що Кличко опустить руки, - вони помиляються", - сказав мер Києва.