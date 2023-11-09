Кличко получил премию за заслуги для немецкого и европейского взаимопонимания

"Для меня высока честь получить такую награду. Я считаю ее проявлением уважения и солидарности с народом Украины, который уже почти 1 год и 9 месяцев героически отражает русское нашествие. Благодарю вас за эту премию и благодарю весь немецкий народ за солидарность с народом Украины, за вашу поддержку и помощь! И посвящаю эту награду всем отважным и сильным украинцам", - заявил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что украинцы ценой невероятных страданий и жертв защищают свою независимость, территориальную целостность и право на демократический путь развития. И призвал Европу совместно противостоять российской агрессии и содействовать победе Украины.

"Мы должны сосредоточить все наши усилия на достижении победы. Это возможно исключительно путем объединения усилий Украины и ее союзников и партнеров. Таких, как Германия, которая стала одним из главных поставщиков военной и других видов помощи для Украины. Очень важно, чтобы эта помощь стабильно продолжалась. Не может быть никакой "усталости", когда под угрозой будущее Европы, ее мир и процветание", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что своими агрессивными действиями Кремль полностью разрушил европейскую систему безопасности, и перед демократической Европой стоит задача создания новой, эффективной архитектуры безопасности.

"Ответ на вопрос, каким быть новой европейской архитектуре безопасности, зависит от результата борьбы Украины против российского нашествия. Победа Украины в этой войне станет победой демократического мира. И она должна быть окончательной: любой "компромисс" с Россией за счет интересов Украины, любое "замораживание" войны и ослабление санкций против России на самом деле даст путину передышку, необходимую ему для продолжения агрессии против Украины, а дальше - и против стран НАТО. и ЕС. Последствия этого нового наступления будут очень тяжелыми для всех нас", - предупредил Кличко.

Кличко подчеркнул, что успех борьбы с агрессором и дальше будут определять новейшее оружие в необходимых для ВСУ объемах, финансово-экономическая поддержка Украины и режим суровых санкций против России.

Также он отметил, что победа Украины, победа демократии не будет полной без привлечения к ответственности всех виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности.

Напомним, премия Deutschen Gesellschaft e. V. за заслуги для немецкого и европейского взаимопонимания была основана в 15-ю годовщину падения Берлинской стены и ежегодно присуждается личностям, внесшим выдающийся вклад в международное взаимопонимание, объединение Востока и Запада, взаимопонимание между людьми в Германии, Европе и мире.