Классический Mercedes-Benz превратили в настоящий суперкар

Немецкая инжиниринговая фирма HWA, названная инициалами своего основателя Ганса Вернера Ауфрехта, показала проект рестомода HWA Evo. Три четверти машин из запланированного тиража в 100 экземпляров были распроданы до дебюта. А чтобы реализовать оставшиеся экземпляры, компания решила показать конструкцию и процесс создания своего рестомода во всей красе.

Прообразом для него выступил омолационный седан Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, к разработке которого приложила руку компания AMG. Донорами для рестомодов станут совсем не оригинальные Evo II (их выпущено всего 502 экземпляра) и даже не более простые седаны Mercedes-Benz 190E 2.5-16, а более обычные машины поколения W201, которых еще тысячи по всему миру.

От выходной машины остается лишь голый кузов: его предварительно "раздевают" до зачищающего, усиливающего и подвергающего гальванической оцинковке силового каркаса. После покраски к кузову пристыковывают изготовленные заново подрамники, выполненные из стали, алюминия и углепластика. Все наружные панели и аэродинамический обвес тоже углепластиковые. В результате такая конструкция имеет вдвое большую жесткость на кручение, чем оригинальный кузов, от которого остается только четверть деталей.

HWA Evo имеет двойные поперечные рычаги спереди и сзади, унифицированные с болидами серии DTM. Они дополнены стабилизаторами поперечной стойкости H&R. Можно выбрать между стальными или карбон-керамическими тормозными дисками, их диаметр – 380 мм спереди и 360 мм сзади. Им в пару положены шестипоршневые и четырехпоршневые механизмы соответственно. Установлена современная ESP фирма Bosch с индивидуальными настройками.

Колесная база сто девяностых увеличена на 50 мм: передняя ось сдвинута вперед, ведь в пределах базы вдавят доработанный битурбомотор Mercedes-Benz V6 на 3,0 литра. Его отдача в базовом варианте – 450 л.с. и 550 Нм, а при заказе пакета Affalterbach мощность достигает 500 л. Шестиступенчатая КПП отнесена к задней оси. Максимальная скорость базовой версии – 270 км/ч, а с пакетом Affalterbach рестомод разгоняется до 300 км/ч.

Цены на рестомоды HWA Evo начинаются с 714 тысяч евро. Поставки клиентских машин стартуют только через год, в конце 2025-го.