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Классическая триада. Подоляк рассказал о тактике России этой зимой

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Четверг 08 декабря 2022 13:34
Классическая триада. Подоляк рассказал о тактике России этой зимой Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этой зимой Россия прибегнет к классической путинской триаде: ядерным угрозам, ударам по энергетическим объектам и информационной кампании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, классическая триада президента России Владимира Путина, это:

  • геноцидные энергетические атаки, чтобы оставить миллионы людей без электричества и вызвать поток беженцев;
  • информационная кампания о необходимости прекращения огня для прекращения страданий;
  • ядерное устрашение на случай поражения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, война не завершится только освобождением всей территории Украины. Он отметил важность демилитаризации границ России.

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