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"Киевстар" вводит должность Chief Operating Officer: новую роль получит Владимир Лутченко

17:06 28.09.2026 Пн
2 мин
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aimg Александр Мороз
"Киевстар" вводит должность Chief Operating Officer: новую роль получит Владимир Лутченко Владимир Лутченко (фото: пресс-служба)
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"Киевстар" совершенствует модель управления и вводит должность Chief Operating Officer (COO), которую со 2 октября займет Владимир Лутченко, возглавляющий с 2021 года техническую дирекцию "Киевстар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Круг обязанностей нового Chief Operating Officer

На должности операционного директора Владимир Лутченко будет отвечать:

  • за всеобщую операционную деятельность ведущего оператора электронных коммуникаций;
  • за обеспечение эффективной реализации бизнес-стратегии;
  • за непрерывность и надежность работы сети;
  • за высокое качество клиентского сервиса;
  • за достижение операционной эффективности и устойчивости бизнеса.

По словам президента Kyivstar Group Ltd Александра Комарова, телеком-бизнес остается основой экосистемы Kyivstar Group Ltd., именно он создает фундамент для развития и масштабирования новых цифровых сервисов.

"Для нас особенно важно не только формировать амбициозные планы, но и обеспечивать их быстрое и качественное воплощение. Именно поэтому мы приняли решение усилить операционное управление "Киевстар", - говорит он.

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Что известно о Владимире Лутченко

Владимир Лутченко отвечает за технологическое развитие "Киевстар" уже более пяти лет и, как CTO, сыграл ключевую роль в усилении надежности инфраструктуры компании во время полномасштабной войны.

Под его руководством была трансформирована сетевая, энергетическая и архитектура безопасности, внедрено многоуровневое резервирование сети и усилена киберзащита.

За это время "Киевстар" значительно расширил 4G-покрытие, начал и успешно завершил проект по сворачиванию технологии 3G, запустил пилотные проекты 5G, модернизировал инфраструктуру и внедрил спутниковую технологию Starlink Direct to Cell.

"Стратегия приобретает настоящую ценность только через результат. Моя задача в новой роли - обеспечить быструю и качественную реализацию стратегических приоритетов компании, усиливая операционную эффективность, технологическое развитие, устойчивость бизнеса и качество сервиса для наших клиентов", - отмечает Владимир Лутченко.

Владимир имеет более 30 лет опыта в сфере электронных коммуникаций, лауреат ряда международных отраслевых наград, в частности:

  • Network X (2022) в номинации Telco Executive of the Year;
  • Mobile Europe (2022) в номинации CTO of the Year;
  • World Communication Awards (2023) в номинации Crisis Response Award;
  • GSMA Global Mobile Awards (2024) за проекты повышения надежности сетей.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет разрешил компании "Киевстар" приобрести провайдера облачных услуг GigaCloud. Но выдвинул требование для сохранения честной конкуренции.

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