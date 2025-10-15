ua en ru
Киевстар и Mastercard начинают стратегическое сотрудничество для развития инновационных технологий

Среда 15 октября 2025 18:01
Киевстар и Mastercard начинают стратегическое сотрудничество для развития инновационных технологий Фото: Киевстар и Mastercard начинают стратегическое сотрудничество для развития инноваций (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Ведущий украинский оператор электронных коммуникаций Киевстар (Nasdaq: KYIV) и глобальная технологическая компания Mastercard заключили Меморандум о сотрудничестве, который начинает стратегическое партнерство между компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Совместные усилия направлены на развитие инновационных технологических решений для повышения устойчивости финансовой инфраструктуры страны, стимулирования безналичных расчетов и доступности финансовых услуг.

Киевстар и Mastercard планируют тестировать спутниковую технологию Starlink Direct to Cell в платежной инфраструктуре. Эта прорывная технология способствует подключению в зонах без покрытия, оставляя потребителей на связи тогда, когда это больше всего нужно, а также дает возможность осуществлять финансовые операции в местах без покрытия мобильной связью или во время чрезвычайных ситуаций. Starlink Direct to Cell формирует новые перспективы для рынка финансовых услуг и финтеха, обеспечивая дополнительную устойчивость и доступность финансовых сервисов для еще большего количества клиентов.

Также Киевстар и Mastercard будут работать над разработкой новых финансовых продуктов и сервисов. Компании будут использовать свои возможности в сфере Big Data и аналитики, чтобы создавать продукты, которые помогают лучше понимать потребности клиентов и упрощают доступ к финансовым услугам. Среди запланированных направлений сотрудничества - решения по оценке финансового скоринга и разработка персонализированных предложений для клиентов.

"Устойчивость и надежность инфраструктуры сегодня является важным элементом национальной безопасности. Меморандум с Mastercard - это о взаимном доверии и готовности работать над критически важными для страны задачами. Мы объединяем наш опыт в разработке цифровых продуктов с глобальной платежной экспертизой Mastercard, чтобы усилить устойчивость Украины и расширить доступ к инновационным финансовым услугам", - подчеркнул Илья Польшаков, Директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар.

В рамках сотрудничества компании будут внедрять современные технологические решения для онлайн-коммерции, которые будут обеспечивать высокие стандарты безопасности и удобный клиентский опыт. Также компании планируют внедрять инициативы для популяризации безналичных платежей, в частности среди представителей малого и среднего бизнеса.

"Технологии должны служить обществу и делать жизнь людей удобнее и безопаснее. Партнерство с "Киевстар" является важным шагом к реализации этого видения в Украине. Объединив наши усилия, мы сможем не только повысить надежность платежной инфраструктуры в условиях вызовов сегодняшнего дня, но и ускорить развитие цифровой экономики. Сотрудничество с лидером телеком-рынка открывает новые возможности для внедрения инновационных финансовых решений и технологий, которые будут полезны как для крупного, так и для малого бизнеса, а также для каждого украинца", - отметила Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Меморандум будет действовать в течение одного года с возможностью дальнейшей пролонгации. В рамках сотрудничества стороны будут заключать отдельные договоры по конкретным проектам. Меморандум является подтверждением взаимопонимания и общих стратегических намерений компаний.

