"Киевстар" и Львовский городской совет подписали меморандум о поддержке бизнеса ветеранов и их родных

Так, партнерство предусматривает совместное участие Киевстар в программах департамента экономического развития Львовского городского совета - "Отвага к бизнесу" и конкурсе "Бюджетный грант на проекты двойного назначения", которые организует городской совет на территории Львовской общины.

В рамках договоренностей "Киевстар" передаст Львовскому городскому совету ваучеры на телекоммуникационные и цифровые услуги по специальным условиям.

Ваучеры получат участники городских программ - ветераны и члены их семей, которые начинают или развивают собственное дело, а также производители проектов двойного назначения - победители конкурса. Это позволит участникам и победителям снизить расходы на базовые услуги, повысить эффективность ведения бизнеса и иметь современные цифровые инструменты для развития своих идей.

"Мы хотим, чтобы ветераны после возвращения домой имели возможность не только интегрироваться в гражданскую жизнь, но и реализовать себя в предпринимательстве. Сотрудничество с "Киевстаром" - это реальная помощь людям, которые защищали страну, и одновременно инвестиция в экономическое развитие Львова и развитие современных технологий", - отметила Инна Свистун, руководитель департамента экономического развития Львовского городского совета.

Победители и участники программы смогут воспользоваться специальными условиями на услуги "Киевстар" - от мобильной связи и интернета до таргетированных SMS-рассылок на платформе Adwisor, которые помогают найти потенциальных клиентов. А также ваучеры на лицензии Microsoft 365, которые дают доступ к популярным офисным программам и облачным сервисам для удобной командной работы.

"Таким образом мы хотим помочь предпринимателям обеспечить рациональное использование ресурсов на связь и цифровые сервисы, чтобы они могли сосредоточиться на развитии собственного дела и реализации новых проектов в громаде. Такое сотрудничество является важной составляющей социальной роли Киевстар в поддержке предпринимательства и развития цифровых возможностей бизнеса в Украине", - отметил Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар".

"Киевстар" помогает ветеранам системно, предоставляя конкретные инструменты для развития и интеграции в гражданскую жизнь. Внутри компании уже существует успешная практика поддержки, которая стала основой для программы "ничего для ветерана без ветерана", это помогает ветеранам полноценно включиться в профессиональную и социальную жизнь.

Меморандум будет действовать до конца 2026 года, с возможностью продления по соглашению сторон.