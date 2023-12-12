RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Киевстар" после сбоя предупредили об активизации мошенников в мессенджерах

Фото: оператор "Киевстар" предупреждает об активизации мошенников в мессенджерах после масштабного сбоя связи (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В мобильном операторе "Киевстар", в работе которого сегодня произошел масштабный сбой, заявили об активизации мошенников в мессенджерах. Схема злоумышленников связана, в частности, с информацией о компенсациях и сроках обновления сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оператора.

"Важно. Сейчас в разных мессенджерах активизировались мошенники, поэтому мы просим вас доверять только официальной информации", - говорится в заявлении компании.

При этом в "Киевстаре" подчеркивают, что новости о компенсациях и сроках обновления сети будут поступать "исключительно с официальных страниц компании".

Администрация мобильного оператора призывает граждан не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, так как есть риск, что они могут оказаться мошенниками.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой, в результате чего абоненты остались без мобильной связи и доступа к интернету. Как выяснилось позже, причиной сбоя оказалась атака хакеров. К ней могут быть причастны россияне. Сейчас расследованием занялась Служба безопасности Украины.

Из-за сбоя по всей Украине возник ряд проблем, в том числе с вызовом экстренных служб и системами оповещения о воздушной тревоге.

Позже вечером в "Киевстаре" заявили, что удалось частично возобновить связь, а закончить работы над полным восстановлением услуг намереваются в течение 13 декабря.

Также в компании подчеркнули, что после стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые не могли пользоваться сервисами из-за хакерской атаки, получат компенсации.

Более детально об атаке на "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевстарСхемы мошенников