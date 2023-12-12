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"Киевстар" частично возобновил связь: когда заработают все услуги

Украина, Вторник 12 декабря 2023 21:21
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"Киевстар" частично возобновил связь: когда заработают все услуги Фото: "Киевстар" частично возобновил связь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Компания "Киевстар" продолжает работу над восстановлением услуг после масштабного сбоя из-за хакерской атаки. Ее могут завершить в течение среды, 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар" в Facebook.

В компании отмечают, что частично возобновили работу услуг фиксированной связи.

"Сейчас специалисты компании работают над возобновлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года", - добавили в "Киевстаре".

Там уточнили, что восстановление сервисов может происходить постепенно. Об этом будут сообщать дополнительно.

Как подчеркнули в "Киевстаре", после стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые не могли пользоваться сервисами из-за хакерской атаки, получат компенсации.

Сбой в работе оператора "Киевстар"

Напомним, сегодня, 12 декабря, в работе "Киевстар" произошел масштабный сбой. Абоненты остались без мобильной связи и доступа к интернету.

Как выяснилось позже, причиной сбоя оказалась атака хакеров. К ней могут быть причастны россияне. Сейчас расследованием занялась Служба безопасности Украины.

Из-за сбоя по всей Украине возник ряд проблем, в том числе с вызовом экстренных служб и системами оповещения о воздушной тревоге.

Более детально об атаке на "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина.

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