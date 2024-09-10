"Киевстар" обновляет стоимость услуг: какие тарифы изменятся

Какие тарифы оператора подорожают

В компании Киевстар сообщают, что пересматривают стоимость тарифов, стартовых пакетов и других услуг, чтобы продолжать увеличивать инвестиции, расширять сеть и оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами.

С 16 сентября 2024 года будут обновлены тариф SIM для устройств и стартовый пакет Smart SIM. В частности, подключение тарифа SIM для устройств будет стоить 100 грн. Столько же – стартовый пакет Smart SIM.

С 11 сентября мобильный оператор обновляет условия тарификации для абонентов тарифа подписки SIM для устройств. Все исходящие звонки будут тарифицироваться как указанная стоимость минуты в первую секунду каждой минуты разговора.

С 1 сентября компания уже посмотрела стоимость тарифов в связи с тем, что в них увеличилось потребление мобильного трафика. В частности - в тарифах LOVE UA База, LOVE UA Контракт, LOVE UA Свет 2023, LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия, Максимальный Безлим 2019.

Операторов мобильной связи обязали установить аккумуляторы

С началом отключений света весной 2024 года в Украине ухудшилась мобильная связь. Во многих случаях причиной было потеря питания, так как мобильные операторы не закупили аккумуляторы для базовых станций.

В июле Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал операторов мобильной связи обеспечить работу сетей в условиях отключения электроснабжения. Мобильная связь должна быть доступна минимум 10 часов без света.