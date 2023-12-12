RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Киевстар" частично возобновил связь: когда заработают все услуги

Фото: "Киевстар" частично возобновил связь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Компания "Киевстар" продолжает работу над восстановлением услуг после масштабного сбоя из-за хакерской атаки. Ее могут завершить в течение среды, 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевстар" в Facebook.

В компании отмечают, что частично возобновили работу услуг фиксированной связи. 

"Сейчас специалисты компании работают над возобновлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года", - добавили в "Киевстаре". 

Там уточнили, что восстановление сервисов может происходить постепенно. Об этом будут сообщать дополнительно. 

Как подчеркнули в "Киевстаре", после стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые не могли пользоваться сервисами из-за хакерской атаки, получат компенсации. 

Сбой в работе оператора "Киевстар"

Напомним, сегодня, 12 декабря, в работе "Киевстар" произошел масштабный сбой. Абоненты остались без мобильной связи и доступа к интернету. 

Как выяснилось позже, причиной сбоя оказалась атака хакеров. К ней могут быть причастны россияне. Сейчас расследованием занялась Служба безопасности Украины. 

Из-за сбоя по всей Украине возник ряд проблем, в том числе с вызовом экстренных служб и системами оповещения о воздушной тревоге. 

Более детально об атаке на "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевстарИнтернетмобільний трафік