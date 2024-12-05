В Киевском зоопарке родились редкие розовые пеликаны (фото)
В Киевском зоопарке появились птенцы редкого розового пеликана, внесенного в Красную книгу Украины. Эти птицы очень капризны и сложны в разведении, однако работникам зоопарка удалось вывести троих птенцов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевский зоологический парк общегосударственного значения.
Птенцы еще неуклюжие, покрытые серым пушком и не умеют плавать, но уже активно растут. Их ежедневный рацион включает в себя 1,5 кг свежей речной рыбы для каждого птенца. Ожидается, что через несколько месяцев они превратятся в грациозных птиц с ярко-розовым оперением.
"Они еще по-детски неловки и покрыты сереньким пушком. Но не сомневайтесь - буквально через несколько месяцев они станут невероятными и величественными розовыми красавцами - одними из самых больших и ярких птиц украинской фауны", - отмечают в зоопарке.
По словам сотрудников зоопарка, успех стал возможным благодаря современным европейским методам ухода и упорному труду орнитологов. Наблюдать за птенцами можно в Зимнем птичнике КиевЗоо.
Этот успех уникален для Украины: из 109 зоопарков Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, которые содержат розовых пеликанов, потомство в этом году получили только 12 заведений. Киевский зоопарк также содержит редких вьющихся пеликанов, что делает его уникальным среди природоохранных заведений.
Отметим, билетные кассы КиевЗоо работают:
- в понедельник – с 12:00 до 15:00
- со вторника по воскресенье – с 10:00 до 15:00
Ранее РБК-Украина рассказывало о рыси по имени Степан, который более пяти лет жил в тесных клетках кафе, ресторанов и частных домов, теперь живет в Киевском зоопарке. Животное передали волонтеры этой осенью, и после карантина и лечения рысь проходит реабилитацию. Степан привыкает к новому вольеру, расположенному во фруктовом саду. Он с удовольствием играет, бегает, прыгает и лакомится свежим мясом.
Также мы рассказывали о двух совенятах, спасенных бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которых передали в Киевский зоопарк представители ГУР Министерства обороны Украины.
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