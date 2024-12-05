В Киевском зоопарке родились редкие розовые пеликаны (фото)

В Киевском зоопарке появились птенцы редкого розового пеликана, внесенного в Красную книгу Украины. Эти птицы очень капризны и сложны в разведении, однако работникам зоопарка удалось вывести троих птенцов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевский зоологический парк общегосударственного значения .

Птенцы еще неуклюжие, покрытые серым пушком и не умеют плавать, но уже активно растут. Их ежедневный рацион включает в себя 1,5 кг свежей речной рыбы для каждого птенца. Ожидается, что через несколько месяцев они превратятся в грациозных птиц с ярко-розовым оперением.

"Они еще по-детски неловки и покрыты сереньким пушком. Но не сомневайтесь - буквально через несколько месяцев они станут невероятными и величественными розовыми красавцами - одними из самых больших и ярких птиц украинской фауны", - отмечают в зоопарке.

По словам сотрудников зоопарка, успех стал возможным благодаря современным европейским методам ухода и упорному труду орнитологов. Наблюдать за птенцами можно в Зимнем птичнике КиевЗоо.

Этот успех уникален для Украины: из 109 зоопарков Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, которые содержат розовых пеликанов, потомство в этом году получили только 12 заведений. Киевский зоопарк также содержит редких вьющихся пеликанов, что делает его уникальным среди природоохранных заведений.

Отметим, билетные кассы КиевЗоо работают: