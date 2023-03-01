В киевском метро произошел сбой: как оплатить проезд

В киевском метрополитене сегодня утром произошел сбой. На станциях не работают автоматы самообслуживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
На станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Пассажиры временно не могут приобрести бумажные qr-билеты и транспортные карты, а также пополнить их через автоматы.
Однако оплатить проезд в метро можно:
Напомним, недавно в киевской подземке произошел сбой, из-за которого на всех станциях метро приостановили продажу бумажных qr-билетов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.