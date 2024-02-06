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В Киевской и ряде областей - воздушная тревога. Есть угроза баллистики

Фото: в Киевской и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы баллистики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине объявили воздушную тревогу в Киевской области и еще в ряде регионов. Она связана с угрозой применения врагом баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:04 карта воздушных тревог выглядит так:

Причина тревоги

По информации Воздушных сил ВСУ, существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обстрелы Украины

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска нанесли по Украине 7 ракетных и 35 авиационных ударов. Враг совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В частности, в Харьковской области в Золочеве из-за удара россиян из С-300 была разрушена гостиница. В результате атаки погиб двухмесячный ребенок. Три женщины получили ранения.

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Киевская областьракетиВоздушная тревога