В Киевской и ряде областей - воздушная тревога. Есть угроза баллистики

В Украине объявили воздушную тревогу в Киевской области и еще в ряде регионов. Она связана с угрозой применения врагом баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:04 карта воздушных тревог выглядит так:
По информации Воздушных сил ВСУ, существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что за прошедшие сутки российские войска нанесли по Украине 7 ракетных и 35 авиационных ударов. Враг совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак есть раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В частности, в Харьковской области в Золочеве из-за удара россиян из С-300 была разрушена гостиница. В результате атаки погиб двухмесячный ребенок. Три женщины получили ранения.
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