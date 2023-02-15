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В Киевской области завтра будут слышны взрывы: названа причина

Фото: в Киевской области завтра будут слышны взрывы (t.me/dsns)
Автор: Татьяна Степанова

Жителей Белоцерковского района Киевской области предупреждают о проведении взрывных работ в Шамраевском месторождении гранитов завтра, 16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"В Белоцерковском районе пройдут взрывные работы. "Завтра, 16 февраля, в Шамраевском месторождении гранитов запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами", - говорится в сообщении.

Жителей близлежащих населённых пунктов просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что жители Одессы могут периодически слышать звуки взрывов или стрельбы, не связанные с действиями российских военных.

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