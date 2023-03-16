В Киевской области применили стабилизационные отключения света

В Киевской области сегодня частично применены стабилизационные отключения света. Графики будут действовать в трех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"В части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов идут отключения согласно стабилизационным графикам", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

Поэтому по команде "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте ДТЭК.