В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света

Сегодня, 14 марта, в столице и области отменили стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Было восстановлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", - сообщили в компании.

ДТЭК также отметил, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложна.

Напомним, сегодня в некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света.

Кроме того, на красной ветке киевского метро было ограничено движение поездов.

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