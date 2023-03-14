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В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света

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Киев, Вторник 14 марта 2023 22:42
В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света Фото: в Киеве и области отменили стабилизационные отключение света (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 марта, в столице и области отменили стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Было восстановлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", - сообщили в компании.

ДТЭК также отметил, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложна.

Напомним, сегодня в некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света.

Кроме того, на красной ветке киевского метро было ограничено движение поездов.

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