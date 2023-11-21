В Киевской области зафиксировали заболевание гепатитом А

В Киевской области зарегистрировали случай заболевания вирусным гепатитом А. В Броварах заразилась работница Киевского областного спортивного колледжа (Броварского высшего училища физкультуры).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Елены Левченко, чье заявление публикует " Трибуна - Бровары ".

Во время оперативного совещания медик отметила, что сотрудница колледжа могла заразиться гепатитом А контактно-бытовым путем, поскольку "возможность заражения через продукты питания и воду исключили".

В настоящее время в учебном заведении продолжаются противоэпидемические мероприятия - сам колледж на карантине.

Кроме того, была выявлена группа риска из 84 человек, которые находились в контакте с больной.

По словам Левченко, согласно рекомендациям Минздрава дети будут находиться под контролем в течение 35 дней с момента выявления случая заболевания. Также проведут необходимые лабораторные биохимические анализы.

Также выяснилось, что четверо детей из контактной группы риска находятся в больнице, но у них диагностировал COVID-19 и ОРВИ, а подозрения на гепатит А пока нет.

Директор Броварского центра рассказала, что вакцины от вирусного гепатита А сейчас есть только в Винницкой области.

Как заявила начальник отдела здравоохранения Нина Хорошаева, сейчас идет формирование выездной бригады медиков. В ее состав войдет медсестра, которая возьмет образцы крови у контактных лиц. По результатам анализов крови на печеночные пробы, медики смогут сделать дальнейшие выводы и планировать противоэпидемические меры, добавила она

В то же время Хорошаева обратила внимание, что для проведения подобных мероприятий нужно получить согласие родителей или тренера.

Гепатит А в Украине

Напомним, ранее в Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в шести областях. В частности, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, как уберечься от гепатита А.

Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина .