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В Киевской области зафиксированы вражеские дроны, работает ПВО

Среда 02 октября 2024 03:44
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В Киевской области зафиксированы вражеские дроны, работает ПВО Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 2 октября в Киевской области работают силы ПВО. В небе над регионом фиксируют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 03:31.

Кроме того, украинцев призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. И дополнительно попросили не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

До этого в 03:16 Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что для Киевской области существует угроза применения беспилотников.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:40 сигнал воздушной тревоги объявлен в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Также согласно карте, тревога продолжается во временно оккупированной Луганской области и в Крыму.

В Киевской области зафиксированы вражеские дроны, работает ПВО

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