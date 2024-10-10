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В Киевской области зафиксированы дроны, работают силы ПВО

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 10 сентября в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В регионе зафиксированы БпЛА россиян, по которым работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 01:49.

Также в официальном канале, власти призвали не фотографировать и не снимать работу защитников Украины. Кроме того, украинцев попросили не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Перед этим, еще в 00:28, Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в это время фиксировали дронов россиян на западе Сумской области. Ориентировочное движение направления ударных БпЛА было на Киев через Черниговскую область.

Обновлено в 02:02

В Киевской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях объявили отбой тревоги. Однако отметим, что угроза применения дронов в других регионах, где есть тревога, до сих пор остается.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:55 сигнал воздушной тревоги объявлен в большинстве областей Украины, а именно в центральной и восточной части страны.

Россия запускает дроны в сторону Украины

Отметим, что страна-агрессор Российская Федерация ежедневно запускает ударные дроны-камикадзе по Украине. В связи с этим в регионах объявляется тревога и слышны взрывы, так как работает противовоздушная оборона.

В частности, вчера в ночь на 9 октября войска РФ запустили по территории Украины три баллистические ракеты и 22 дрона.

"В ночь на 9 октября враг нанес удар по Полтавской области тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 22 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда", - сообщали Воздушные силы ВСУ.

Силам ПВО удалось сбить 21 вражеский дрон в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один беспилотник повернул в сторону России.

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