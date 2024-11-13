В Киевской области спасли большую колонию летучих мышей: где они будут зимовать (видео)

В Бориспольском районе Киевской области нашли большую колонию летучих мышей, которая осталась без места для зимовки. Некоторые животные травмированы, их передали на лечение в ветеринарную клинику.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр спасения диких животных.

Несколько дней назад в Бориспольском районе нашли большую колонию летучих мышей. Животные остались без дома после того, как срубили дерево, которое служило им укрытием. Шесть летучих мышей из колонии получили травмы, их отвезли в ветеринарную клинику После выздоровления их передадут специалисту, у которой они останутся на реабилитацию и зимовку.