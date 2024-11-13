ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области спасли большую колонию летучих мышей: где они будут зимовать (видео)

Украина, Киев, Среда 13 ноября 2024 14:06
UA EN RU
В Киевской области спасли большую колонию летучих мышей: где они будут зимовать (видео) Фото: Спасение летучих мышей (pexels)
Автор: Татьяна Веремеева

В Бориспольском районе Киевской области нашли большую колонию летучих мышей, которая осталась без места для зимовки. Некоторые животные травмированы, их передали на лечение в ветеринарную клинику.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр спасения диких животных.

Несколько дней назад в Бориспольском районе нашли большую колонию летучих мышей. Животные остались без дома после того, как срубили дерево, которое служило им укрытием.

Шесть летучих мышей из колонии получили травмы, их отвезли в ветеринарную клинику После выздоровления их передадут специалисту, у которой они останутся на реабилитацию и зимовку.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что во Львове зоозащитники спасли 48 летучих мышей, которые поселились в многоэтажке. Руководитель львовского приюта "Дом спасенных животных" Орест Залипский сообщил, что животные засели под отливом окна, прогрызли монтажную пену и почти добрались до квартиры. Летучих мышей выловили и доставили в приют, где их осмотрели, взвесили, надели кольца для идентификации. Уже на следующий день 46 летучих мышей вернули в природу, а двоих оставили на лечение из-за ушибов предплечья.

Также мы писали, что в Украине все виды летучих мышей являются насекомоядными и важными регуляторами численности насекомых. Днем эти животные прячутся в дуплах деревьев, пещерах или полостях домов, а ночью становятся активными. Украинские летучие мыши относятся к уязвимой группе, которая требует особой охраны. Их защита регулируется несколькими международными соглашениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область кажани Животные
NEWS
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа