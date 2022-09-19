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У Києві маршрутка потрапила в ДТП. Більше 20 людей постраждали, серед них є діти

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Понеділок 19 вересня 2022 14:52
У Києві маршрутка потрапила в ДТП. Більше 20 людей постраждали, серед них є діти Фото: у Києві маршрутка потрапила в ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві маршрутне таксі потрапила в аварію, внаслідок чого 23 пасажири отримали поранення. Серед них також були й діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Києва.

Аварія сталася близько о 9 ранку на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі

Попередньо встановлено, що аварія виникла через те, що водій автомобіля "Mercedes-Benz" не дотримався безпечної дистанції та врізався в автобус, який їхав попереду.

Через зіткнення, водій автобуса не впорався з керуванням й наїхав на електроопору.

"У результаті події постраждали 23 пасажири автобуса, у тому числі троє неповнолітніх, яких із різними травмами доставили до лікарень", - пише пресслужба поліції.

Поліція затримала 28-річного водія "Mercedes-Benz", після чого його було поміщено до ізолятора тимчасово тримання.

Фото: у Києві маршрутка потрапила в ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові влаштували смертельну ДТП в районі села Кринички Запорізької області.

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