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В Киевской области в результате массированной дроновой атаки есть раненая и повреждения (фото)

Понедельник 16 сентября 2024 09:03
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В Киевской области в результате массированной дроновой атаки есть раненая и повреждения (фото) Фото: последствия атаки на Киевскую область (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области, в результате атаки дронов в ночь на 16 сентября, зафиксированы повреждения автомобилей и частных домов. Также есть раненая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко.

По словам Кравченко, во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), вражеские цели были уничтожены, а попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков ранения получила женщина. Ее госпитализировали.

Фото: последствия атаки на Киевскую область (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

По состоянию на 08:30, в Киевской области зафиксировано:

  • повреждения 5 автомобилей;
  • повреждения 5 частных домов: выбиты двери, окна, посеченные фасады и крыши;
  • возгорание травяного настила и лесной подстилки в четырех районах. Все пожары уже ликвидированы.

"Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага", - добавил Кравченко.

Атака на Украину в ночь на 16 сентября

В ночь на 16 сентября, согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Всего в небе было обнаружено 56 дронов, которые запустили из российских Курска и Ейска.

Основным направлением удара была Киевская область. К отражению привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

В общей сложности противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 53 дрона в пределах Киевской, Винницкой, Полтавской и ряда других областей.

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