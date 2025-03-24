В Киевской области в результате атаки дронов ранен человек

"К сожалению, в Фастовском районе в результате атаки ранения получил мужчина, 37 лет. У мужчины поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Сейчас он госпитализируется в местную больницу", - говорится в сообщении.

Николай Калашник добавил, что из-за вражеской атаки в районе также повреждены два частных дома. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар на территории торгового предприятия.

Начальник КОВА добавил, что более подробная информация будет позже.