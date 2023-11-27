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В Киевской области разоблачили схему хищения средств на закупках продовольствия для военных

Фото: в Киевской области разоблачили схему хищения средств на закупках продовольствия для военных (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности разоблачили должностных лиц одной из воинских частей в Киевской области на сделках с продовольствием для их личного состава на миллионы гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, в организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов.

Они забирали не менее 30% продуктов из состава, уменьшая соответственно нормы пищевого обеспечения для военных.

"Остаток" продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, не выданные солдатам перед их продажей.

Из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали.

Как отмечают следователи, в настоящее время получены доказательства присвоения не менее 5 млн гривен.

Чиновникам воинской части и одному из коммерсантов сообщено о подозрении по статьям завладения имущества путем злоупотребления служебным положением и завладения военным имуществом путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. ).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. В ходе санкционированных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с контрразведкой Службы безопасности разоблачили бывшего командира воинской части во Львовской области, из-за преступной халатности которого государство потеряло 25 млн гривен.

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Киевская областьГБРХищение средств