В Киевской области обломки дронов обнаружили в двух районах, есть повреждения
Во время ночной атаки в Киевской области работала противовоздушная оборона (ПВО). Обломки сбитых вражеских целей были обнаружены в двух районах региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КГВА).
"Воздушная тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - пишет КГВА.
В результате падения обломков в двух районах области повреждены:
- 12 грузовых автомобилей;
- здание кафе;
- 3 частных дома.
Также в зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.
Обстрел Украины 25 декабря
После ночного пуска беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed утром Россия прибегла к массированному ракетному и баллистическому обстрелу Украины. Под удар попали объекты энергетики.
Во время отражения воздушной атаки взрывы раздавались в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях и не только.
Также стало известно, что одна из крылатых ракет россиян пролетела через Молдову.
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