В Киевской области тревога продолжалась всю ночь из-за атаки РФ: что известно о последствиях

"Враг не прекращает атаковать нашу область ударными дронами. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено", - рассказал он.

В то же время, по словам главы ОВА, в результате падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области.

"В одном из районов повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. В другом - остекление в многоквартирном доме и автомобиль", - добавил Кравченко.