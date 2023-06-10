В Киевской области произошло смертельное ДТП: среди травмированных есть дети

Авария произошла на трассе Киев-Одесса вблизи села Чупыры в Киевской области. На дороге столкнулись легковушка Hyundai и минивэн Renault. В результате ДТП погибли мужчина и женщина, находившиеся в микроавтобусе.

Также из-за аварии ранения получили еще 5 пассажиров минивэна, из которых двое 9-летних детей. Девочка с многочисленными травмами в тяжелом состоянии. Мальчик получил ушибы голеней и травму головы.

В другом авто трое человек также получили ранения. Всех травмированных доставили в больницы.

На месте аварии работают полицейские, спасатели и медики.

Фото: в Киевской области произошло смертельное ДТП (t.me/policekyivregion)