RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области произошло смертельное ДТП: среди травмированных есть дети

Фото: в Киевской области произошло смертельное ДТП (t.me/policekyivregion)
Автор: Наталья Юрченко

Смертельное ДТП произошло в Киевской области в субботу, 10 июня. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Авария произошла на трассе Киев-Одесса вблизи села Чупыры в Киевской области. На дороге столкнулись легковушка Hyundai и минивэн Renault. В результате ДТП погибли мужчина и женщина, находившиеся в микроавтобусе.

Также из-за аварии ранения получили еще 5 пассажиров минивэна, из которых двое 9-летних детей. Девочка с многочисленными травмами в тяжелом состоянии. Мальчик получил ушибы голеней и травму головы.

В другом авто трое человек также получили ранения. Всех травмированных доставили в больницы.

На месте аварии работают полицейские, спасатели и медики.

Фото: в Киевской области произошло смертельное ДТП (t.me/policekyivregion)

Напомним, 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосте сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Военный погиб на месте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПКиевская областьОдессаАвариядіти