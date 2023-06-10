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У Київській області сталася смертельна ДТП: серед травмованих є діти

Фото: у Київській області сталася смертельна ДТП (t.me/policekyivregion)
Автор: Наталія Юрченко

Смертельна ДТП сталася у Київській області у суботу, 10 червня. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

Аварія трапилася на трасі Київ-Одеса поблизу села Чупири у Київській області. На дорозі зіштовхнулися легковик Hyundai та мінівен Renault. Внаслідок ДТП загинула чоловік та жінка, які перебували в мікроавтобусі.

Також через аварію поранення отримали ще 5 пасажирі мінівена, з яких двоє 9-річних дітей. Дівчинка з численними травмами в тяжкому стані. Хлопчик отримав забої гомілок та травму голови.

В іншому авто троє осіб також отримали поранення. Усіх травмованих доставили до лікарень.

На місці аварії працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Фото: у Київській області сталася смертельна ДТП (t.me/policekyivregion)

Нагадаємо, 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпості збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Військовий загинув на місці.

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