В Киевской области сработала система ПВО: тревога продолжается

В Киевской области в ночь на 27 октября сработала система противовоздушной обороны. Объявлена тревога, необходимо оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.
Чиновник отметил, что силы и средства ПВО проводили работу по защите украинского неба около 02:48.
Кулеба указал, что воздушная тревога продолжается и отметил необходимость оставаться в укрытиях.
"Берегите себя и сохраняйте спокойствие", - обратился к гражданам глава Киевской ОВА.
Напомним, 26 октября ВСУ уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины.
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