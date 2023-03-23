В Киевской области сын мэра города напал на военного

В городе Березань Киевской области 23 марта произошел инцидент, в результате которого пострадал военный. Полицейские проводят расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

"Около 20:50 обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения", - отмечают правоохранители.

Пострадавшим оказался 30-летний военнослужащий. Его уже направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту умышленной нанесения легких телесных повреждений, полицейские начали досудебное расследование.

Согласно информации из социальных сетей, ударил военного сын мэра города Березань Владимира Тимченко - Сергей Тимченко.