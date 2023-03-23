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В Киевской области сын мэра города напал на военного

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Четверг 23 марта 2023 23:56
В Киевской области сын мэра города напал на военного Фото: В Киевской области полиция расследует нападение на военного (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В городе Березань Киевской области 23 марта произошел инцидент, в результате которого пострадал военный. Полицейские проводят расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"Около 20:50 обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения", - отмечают правоохранители.

Пострадавшим оказался 30-летний военнослужащий. Его уже направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту умышленной нанесения легких телесных повреждений, полицейские начали досудебное расследование.

Согласно информации из социальных сетей, ударил военного сын мэра города Березань Владимира Тимченко - Сергей Тимченко.

Напомним, охранник одной из гостиниц города Франкфурт избил украинского военнослужащего, который проходил реабилитацию в Германии.

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Киевская область військовий полиция
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