В Киевской области сын мэра города напал на военного
В городе Березань Киевской области 23 марта произошел инцидент, в результате которого пострадал военный. Полицейские проводят расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
"Около 20:50 обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения", - отмечают правоохранители.
Пострадавшим оказался 30-летний военнослужащий. Его уже направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По факту умышленной нанесения легких телесных повреждений, полицейские начали досудебное расследование.
Согласно информации из социальных сетей, ударил военного сын мэра города Березань Владимира Тимченко - Сергей Тимченко.
Напомним, охранник одной из гостиниц города Франкфурт избил украинского военнослужащего, который проходил реабилитацию в Германии.
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