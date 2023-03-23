У Київській області син мера міста напав на військового
У місті Березань Київської області 23 березня стався інцидент, внаслідок якого постраждав військовий. Наразі поліцейські проводять розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
"Близько 20:50 звернувся чоловік із письмовою заявою про те, що під час сесії Березанської міської ради у нього виник конфлікт з громадянином, в результаті якого заявник зазнав тілесних ушкоджень", - зазначають правоохоронці.
Постраждам виявився 30-річний військовослужбовець. Його вже направили на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом умисного завдання легких тілесних ушкоджень, поліцейські розпочали досудове розслідування.
Згідно з інформацією із соцмереж, вдарив військового син мера міста Березань Володимира Тимченка - Сергій Тимченко.
Нагадаємо, охоронець одного з готелів міста Франкфурт побив українського військовослужбовця, який проходив реабілітацію у Німеччині.
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