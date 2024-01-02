В Киевской области раздались взрывы, работает ПВО

В Киевской области прогремели взрывы сегодня ночью, 2 января. В регионе зафиксированы вражеские беспилотники, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
В киевской городской военной администрации также отметили, что в пригороде украинской столицы работают силы противовоздушной обороны.
Людей призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении беспилотников:
Сегодня ночью Россия выпустила по Украине несколько десятков ударных дронов. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.
Напомним, в новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" – 90 единиц для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что удалось сбить 87 дронов.
Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.
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