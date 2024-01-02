В Киевской области раздались взрывы, работает ПВО

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

В киевской городской военной администрации также отметили, что в пригороде украинской столицы работают силы противовоздушной обороны.

Людей призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении беспилотников:

в Обуховском районе в направлении Киева.

в Макаровском районе Киевской области в направлении Киева

в Тетиевском районе Киевской области, курс северо-западный

Атаки дронов по Украине

Сегодня ночью Россия выпустила по Украине несколько десятков ударных дронов. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, в новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" – 90 единиц для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что удалось сбить 87 дронов.

Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.