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В Киевской области были слышны взрывы, работали силы ПВО

Фото: в Киевской области работают силы ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области работали силы противовоздушной обороны сегодня поздно вечером, 12 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА и Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее об угрозе ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Также сообщалось, что вражеские беспилотники фиксировались на севере области с западным курсом, вскоре один из них изменил направление движения в сторону Ирпеня.

Мэр Киева подтвердил, что в окресностях города слышны взрывы.

"Взрывы на окраине столицы. Работает ПВО", - отметил Кличко.

Войска РФ временно сократили использование "Шахедов"

Российские войска с прошлого года активно применяют дроны-камикадзе типа "Шахед" для ударов по территории Украины. В последние недели количество вражеских дронов в небе Украины несколько снизилось. В ВСУ это связывают с изменением погодных условий и установлением низких температур, а также возможным дефицитом ударных бесплиотников у россиян.

Но как отметила вчера, 11 января, спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, из Тегерана в Москву ранее прибыл новый транспортный самолет, который  мог привезти "Шахеды" или комплектующие к ним.

Она добавила, что помощь РФ со стороны Ирана продолжается, что означает, что могут быть изготовлены новые дроны для атак Украины.

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Киевская областьПВОВторжение России в Украину