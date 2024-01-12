В Киевской области были слышны взрывы, работали силы ПВО

Ранее об угрозе ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Также сообщалось, что вражеские беспилотники фиксировались на севере области с западным курсом, вскоре один из них изменил направление движения в сторону Ирпеня.

Мэр Киева подтвердил, что в окресностях города слышны взрывы.

"Взрывы на окраине столицы. Работает ПВО", - отметил Кличко.

Войска РФ временно сократили использование "Шахедов"

Российские войска с прошлого года активно применяют дроны-камикадзе типа "Шахед" для ударов по территории Украины. В последние недели количество вражеских дронов в небе Украины несколько снизилось. В ВСУ это связывают с изменением погодных условий и установлением низких температур, а также возможным дефицитом ударных бесплиотников у россиян.

Но как отметила вчера, 11 января, спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, из Тегерана в Москву ранее прибыл новый транспортный самолет, который мог привезти "Шахеды" или комплектующие к ним.

Она добавила, что помощь РФ со стороны Ирана продолжается, что означает, что могут быть изготовлены новые дроны для атак Украины.